Опубликован новый трейлер второго сезона Рассказ служанки
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Новый трейлер Рассказа служанки/НВО
В сети опубликовали новый трейлер второго сезона сериала-антиутопии Рассказ служанки
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По словам исполнительного продюсера Брюса Миллера, главная тема второго сезона – это Галаад внутри тебя. Он всегда с тобой, и он не покидает тебя за границей. Этот сезон раскроет подробности республики и расскажет, как складывается жизнь девушек за ее пределами.
Напомним, что второй сезон сериала стартует 25 апреля.