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Вышел первый трейлер нового сезоан /HBO

Канал HBO опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала Мир Дикого Запада

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По словам продюсера Джонатана Нолана, второй сезон будет посвящен войне между роботами и их создателями, а также события будут разворачиваться за пределами парка. Более того, будут показаны другие парки. Например, в трейлере показан ShogunWorld, основанный на японской тематике.

Премьера второго сезона состоится 22 апреля. Он будет состоять из десяти серий.