Миллионные сборы. Названы самые прибыльные фильмы Стивена Спилберга
29 марта в прокат выходит фантастический фильм Стивена Спилберга Первому игроку приготовиться
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Критики пророчат киноленте большие кассовые сборы, которые могут превысить успех Черной пантеры и Звездные войны: Последние джедаи. Также, фильм обещает войти в топ лучших и самых прибыльных в фильмографии режиссера
В ожидании финальных цифр по кассовым сборам Первому игроку приготовится, мы собрали десятку самых прибыльных фильмов Стивена Спилберга с учетом инфляции.
10. Спасти рядового Райана (1998)
Мировые сборы: $329.2 млн
9. Парк юрского периода: Затерянный мир (1997)
Мировые сборы: $353.8 млн
8. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008)
Мировые сборы: $365.1 млн
7. Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989)
Мировые сборы: $394.2 млн
6. Индиана Джонс и храм судьбы (1984)
Мировые сборы: $429.2 млн
5. Близкие контакты третьей степени (1977)
Мировые сборы: $553 млн
4. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981)
Мировые сборы: $678.4 млн
3. Парк юрского периода (1993)
Мировые сборы: $690.4 млн
2. Инопланетянин (1982)
Мировые сборы: $792.9 млн
1. Челюсти (1975)
Мировые сборы: $1.2 млрд