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Стивен Спилберг один из лучших режиссеров современности /EPA/UPG

29 марта в прокат выходит фантастический фильм Стивена Спилберга Первому игроку приготовиться

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Критики пророчат киноленте большие кассовые сборы, которые могут превысить успех Черной пантеры и Звездные войны: Последние джедаи. Также, фильм обещает войти в топ лучших и самых прибыльных в фильмографии режиссера

В ожидании финальных цифр по кассовым сборам Первому игроку приготовится, мы собрали десятку самых прибыльных фильмов Стивена Спилберга с учетом инфляции.

10. Спасти рядового Райана (1998)

Мировые сборы: $329.2 млн

9. Парк юрского периода: Затерянный мир (1997)

Мировые сборы: $353.8 млн

8. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008)

Мировые сборы: $365.1 млн

7. Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989)

Мировые сборы: $394.2 млн

6. Индиана Джонс и храм судьбы (1984)

Мировые сборы: $429.2 млн

5. Близкие контакты третьей степени (1977)

Мировые сборы: $553 млн

4. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981)

Мировые сборы: $678.4 млн

3. Парк юрского периода (1993)

Мировые сборы: $690.4 млн

2. Инопланетянин (1982)

Мировые сборы: $792.9 млн

1. Челюсти (1975)

Мировые сборы: $1.2 млрд