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Марго Робби сыграла главную роль

В сети опубликовали первый трейлер криминального триллера Конечная с Марго Робби в главной роли.

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Сюжет основан на истории двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание, за которое заказчик предлагает приличную сумму. Но киллеры встречает бойкую девушку Энни, которая оказывается не такой простой, как им показалось сначала.

Режиссером выступил Вон Стейн. В ролях: Саймон Пегг, Майк Майерс, Макс Айронс, Декстер Флетчер и Мэттью Льюис.

Премьера состоится 11 мая.