Переключиться на мобильную версию

Актер Игры престолов станет новым принцем в сериале Корона

На смену Мэтту Смиту
Поделись

Тобиас Мензис сыграет принца Филиппа
Тобиас Мензис сыграет принца Филиппа
/© 2016 Starz Entertainment, LLC

Актер Тобиас Мензис, известный по роли лорда Эдмура Талли в сериале Игра престолов, присоединился к актерскому составу трет. Подобрав ьего и четвертого сезона сериала Корона

Читай также: Неожиданный союз. В сеть утекли подробности восьмого сезона Игры престолов

Действие нового сезона будет происходить через десять лет, поэтому героям пора повзрослеть. Тобиас Мензис придет на смену Мэтту Смиту и сыграет повзрослевшего принца Филиппа.

По словам кастинг-директора Нины Голд, актеры играют реальных людей. Поэтому, приближаясь к нашим дням, нужно проявить уважение, подобрав похожих актеров на их роль. Более того, важно сохранить связь между новым и предыдущим актерами.

Съемки третьего сезона начнутся этим летом. Действие сериала будет происходить в 1970-х годах.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Тобиас Мензис Корона Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь