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Тобиас Мензис сыграет принца Филиппа /© 2016 Starz Entertainment, LLC

Актер Тобиас Мензис, известный по роли лорда Эдмура Талли в сериале Игра престолов, присоединился к актерскому составу трет. Подобрав ьего и четвертого сезона сериала Корона

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Действие нового сезона будет происходить через десять лет, поэтому героям пора повзрослеть. Тобиас Мензис придет на смену Мэтту Смиту и сыграет повзрослевшего принца Филиппа.

По словам кастинг-директора Нины Голд, актеры играют реальных людей. Поэтому, приближаясь к нашим дням, нужно проявить уважение, подобрав похожих актеров на их роль. Более того, важно сохранить связь между новым и предыдущим актерами.

Съемки третьего сезона начнутся этим летом. Действие сериала будет происходить в 1970-х годах.