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Фильмы о людях икс выйдут позже

Киностудия 20 Century Fox объяснила решение сменить дату выхода двух фильмов о Людях икс: Темный феникс и Новые мутанты.

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Картина Люди икс:Темный феникс выйдет в прокат 14 февраля 2019 года. По мнению киностудии, эта дата поможет фильму заинтересовать больше людей, чем поднимет кассовые сборы.

В случае с Новыми мутантами, ситуация немного сложне0е. Ранее релиз переносили на 22 февраля, но теперь его сдвинули на 20 августа 2019 года. В первую очередь это связано с тем, что такая дата будет более удачной для проката, а также – студия готовится к масштабным пересъемкам фильма.