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Зрители могут выбрать лучший фильм

Читай также: Объявлены номинанты национальной кинопремии Золота дзиґа

Организаторы национальной кинопремии Золота дзиґа представили новую номинацию – Выбор зрителя. Благодаря этой категории, зрители смогут проголосовать за любимый украинский фильм, который достоин звания лучшего. Голосование будет длиться до 16 апреля.

В номинацию попали десять кинолент, которые стали самыми кассовыми в 2017 году.