Организаторы кинопремии Золота дзиґа выбирают фильм года с помощью зрителей
Открыто онлайн голосование
Зрители могут выбрать лучший фильм
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Организаторы национальной кинопремии Золота дзиґа представили новую номинацию – Выбор зрителя. Благодаря этой категории, зрители смогут проголосовать за любимый украинский фильм, который достоин звания лучшего. Голосование будет длиться до 16 апреля.
В номинацию попали десять кинолент, которые стали самыми кассовыми в 2017 году.
- Dzidzio Контрабас, режиссер Олег Борщевский
- Изи, режиссер Андреа Маньяни
- Инфоголик, режиссеры Валентин Шпаков и Владислав Климчук
- Киборги, режисер Ахтем Сеитаблаєв
- Грань, режиссер Петер Бебьяк
- Мир Вашему дому, режиссер Владимир Лерт
- Припутни, режиссер Аркадий Непиталюк
- Сторожевая застава, режиссер Юрий Ковалев
- Красный, режиссер Заза Буадзе
- Чужая молитва, режиссер Ахтем Сеитаблаєв