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Организаторы кинопремии Золота дзиґа выбирают фильм года с помощью зрителей

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Зрители могут выбрать лучший фильм
Зрители могут выбрать лучший фильм

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Организаторы национальной кинопремии Золота дзиґа представили новую номинацию – Выбор зрителя. Благодаря этой категории, зрители смогут проголосовать за любимый украинский фильм, который достоин звания лучшего. Голосование будет длиться до 16 апреля.

В номинацию попали десять кинолент, которые стали самыми кассовыми в 2017 году.

  • Dzidzio Контрабас, режиссер Олег Борщевский
  • Изи, режиссер Андреа Маньяни
  • Инфоголик, режиссеры Валентин Шпаков и Владислав Климчук
  • Киборги, режисер Ахтем Сеитаблаєв
  • Грань, режиссер Петер Бебьяк
  • Мир Вашему дому, режиссер Владимир Лерт
  • Припутни, режиссер Аркадий Непиталюк
  • Сторожевая застава, режиссер Юрий Ковалев
  • Красный, режиссер Заза Буадзе
  • Чужая молитва, режиссер Ахтем Сеитаблаєв
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