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Кейт Бланшетт и Джек Блэк снялись в главных ролях /Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер приключенческого фильма Тайна дома с часами. Сюжет киноленты основан на детском готическом романе писателя Джона Бэллерса, написанного в 1973 году.

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Фильм рассказывает историю осиротевшего мальчика Льюса Барнавельта, который перезжает жить к дяде Джонатану. Позже выясняется, что дядя – чернокнижник, а его соседка Флоренс Циммерман – могущественная ведьма. Сюжет разворачивается вокруг старинных часов, которые отсчитывают время до конца света. Героям предстоит разрушит заклятье и спасти мир.

В фильме снялись: Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Оуэн Ваккаро, Колин Кэмп, Кайл Маклахлен, Санни Сулджик и другие. Режиссером выступил Элай Рот. Мировая премьера состоится 20 сентября.