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Фильм Дина режиссера Мирославы Клочко вошел в альманах /Кадр из фильма

Национальный центр Александра Довженко объявил фильмы-участники киноальманаха Runaway, который выйдет в национальный прокат 12 апреля

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В центре сообщают, что в этом году сборник расскажет о ситуации, когда реальность оказывается слишком близко, и приходится бежать в воображаемые миры, внутреннюю или внешнюю эмиграцию, безумие или произвол, тишину молчания или невидимость.

Фильмы-участники альманаха

Цапля, режиссер Мария Пономарева

Ма, режиссер Мария Стоянова

Элювиум - Регенератное существо, режиссер Стас Сантимов

Дина, режиссер Мирослава Клочко

Фингермен, режиссер Иван Шоха

Выпуск 97, режиссер Павел Остриков

Elektroman, режиссер Никита Скоморохов

Невидимая, режиссер Максим Наконечный

Украинская новая волна - это презентация лучших короткометражных фильмов украинских режиссеров-дебютантов текущего года. Проект основан центром Довженко 2012 года и каждый год представляет во всеукраинском прокате лучшие короткометражные дебюты молодых украинских режиссеров, прошедшие селекцию и отмеченные на национальных и международных кинофестивалях.