Украинская новая волна-2018. Объявлены фильмы-участники киноальманаха
Национальный центр Александра Довженко объявил фильмы-участники киноальманаха Runaway, который выйдет в национальный прокат 12 апреля
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В центре сообщают, что в этом году сборник расскажет о ситуации, когда реальность оказывается слишком близко, и приходится бежать в воображаемые миры, внутреннюю или внешнюю эмиграцию, безумие или произвол, тишину молчания или невидимость.
Фильмы-участники альманаха
- Цапля, режиссер Мария Пономарева
- Ма, режиссер Мария Стоянова
- Элювиум - Регенератное существо, режиссер Стас Сантимов
- Дина, режиссер Мирослава Клочко
- Фингермен, режиссер Иван Шоха
- Выпуск 97, режиссер Павел Остриков
- Elektroman, режиссер Никита Скоморохов
- Невидимая, режиссер Максим Наконечный
Украинская новая волна - это презентация лучших короткометражных фильмов украинских режиссеров-дебютантов текущего года. Проект основан центром Довженко 2012 года и каждый год представляет во всеукраинском прокате лучшие короткометражные дебюты молодых украинских режиссеров, прошедшие селекцию и отмеченные на национальных и международных кинофестивалях.