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Украинская новая волна-2018. Объявлены фильмы-участники киноальманаха

Выйдет в прокат 12 апреля
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Фильм Дина режиссера Мирославы Клочко вошел в альманах
Фильм Дина режиссера Мирославы Клочко вошел в альманах
/Кадр из фильма

 

Национальный центр Александра Довженко объявил фильмы-участники киноальманаха Runaway, который выйдет в национальный прокат 12 апреля

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В центре сообщают, что в этом году сборник расскажет о ситуации, когда реальность оказывается слишком близко, и приходится бежать в воображаемые миры, внутреннюю или внешнюю эмиграцию, безумие или произвол, тишину молчания или невидимость.

Фильмы-участники альманаха

  • Цапля, режиссер Мария Пономарева
  • Ма, режиссер Мария Стоянова
  • Элювиум - Регенератное существо, режиссер Стас Сантимов
  • Дина, режиссер Мирослава Клочко
  • Фингермен, режиссер Иван Шоха
  • Выпуск 97, режиссер Павел Остриков
  • Elektroman, режиссер Никита Скоморохов
  • Невидимая, режиссер Максим Наконечный

Украинская новая волна - это презентация лучших короткометражных фильмов украинских режиссеров-дебютантов текущего года. Проект основан центром Довженко 2012 года и каждый год представляет во всеукраинском прокате лучшие короткометражные дебюты молодых украинских режиссеров, прошедшие селекцию и отмеченные на национальных и международных кинофестивалях.

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