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Черкассы рассказывает реальную историю сопротивления /Кадр из фильма

Госкино Украины выпустило трейлер военной драмы Черкассы, основанной на реальных событиях 2014 года в Крыму.

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Весной того года тральщик Черкассы был единственным из тринадцати кораблей, которые во время аннексии Крыма удалось удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав. В течение трех недель экипаж судна держал оборону, сопротивлялся, отражая атаки войск России.

Режиссером фильма выступил черкащанин Тимур Ященко. Консультантом фильма был реальный командир тральщика Черкассы, почетный гражданин города Черкассы, Юрий Федаш. Кроме того, в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014-го года.





"В Украине фильм Черкассы будет полезно посмотреть тем, кто любит кричать: "Сдали Крым", "Там никто ничего не делал". Чтобы эти скептики увидели, как, прикрываясь женщинами и детьми, "зеленые человечки" захватывали воинские части”, - прокомментировал Юрий Федаш.

Съемки фильма проходили при поддержке Госкино и ВМС ВС Украины в Очакове, Одессе и небольшом селе в Черниговской области.