Поделись







Третий сезон выйдет в 2019 году

Исполнительный продюсер сериала Очень странные дела Шон Леви пролил свет на третий сезон.

По словам Леви, действие сериала будет происходить в 1985 году, спустя год после событий в заключительной серии второго сезона. Также, он рассказал, что Майк, Одиннадцать, Лукас и Макс все еще будут связаны.

Читай также: Стали известны подробности третьего сезона Очень странных дел

Шон Леви также добавил, что теперь ребятам будет по 13-14 лет и на этом этапе взросления отношения не бывают простыми и стабильными. Таким образом, зрителей ждут интересные повороты во взаимоотношениях героев.

Кроме того, в сериал вернется Стив Харрингтон, один из любимых персонажей. Также, создатели оставят магический образ “папы Стива”.

Напомним, что третий сезон Очень странных дел выйдет в 2019 году.