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Netflix назвал самые страшные фильмы ужасов

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Иерусалим признан одним из самых страшных
Иерусалим признан одним из самых страшных

Стриминговый сервис Netflix назвал десятку самых страшных фильмов ужасов, которые сложно досмотреть до конца

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Согласно исследованию, на платформе есть некоторое количество хорроров, которые зрители считают самыми жуткими. Лидером рейтинга оказался фильм Лихорадка, который рассказывает о группе друзей, которые стали жертвой вируса.

Netflix предлагает ознакомиться с топ-10 самых страшных фильмов

Лихорадка

История о группе из пяти выпускников, которые арендуют удаленный домик в лесу и в результате становятся жертвами ужасного вируса…

Парк резни

Так уж повелось, что американские южные штаты — прибежище всякого рода психопатов. Вот один из них и обустроил себе там охотничьи угодья. Охотится он, разумеется, на людей. Двое отчаянных парней ограбили банк и взяли заложницу. Но им повезло, они покинули этот мир достаточно быстро, а вот девушке придётся побегать.

Заклятие 

Фильм основан на реальных событиях из практики Эда и Лоррейн Уоррен. Пугающая история Эда и Лоррейн Уоррен, всемирно известных детективов, занимающихся паранормальными расследованиями. К ним за помощью обратилась семья, терроризируемая темным духом на уединенной ферме. Вынужденные сражаться с могущественной демонической сущностью Уоррены сталкиваются с самым пугающим случаем в своей жизни.

Человеческая многоножка 2 

Мартин, маленький толстый мужчина в очках, страдающий от приступов астмы, коротает время в своей сторожке, раз за разом пересматривая DVD с первой частью фильма. Однажды он замечает парочку молодых людей, которые о чем-то громко спорят, распространяя гулкое эхо по пустынной автостоянке. Мерзкий карлик что-то задумывает, всматриваясь в экраны камер наблюдения. Прострелив жертвам ноги, безумец вырубает парня и девушку ударом по голове и прячет в своем маленьком фургончике. Со временем, фургон становится пристанищем еще нескольких жертв. А Мартин арендует ангар, где собирается воплотить в жизнь свой давний план.

Иерусалим 

Трое студентов во время своей поездки в Иерусалим оказываются вовлеченными в библейский апокалипсис. Оказавшись в ловушке между древними стенами святого города, они должны найти выход из обрушившегося на них ада.

Варварская Мексика

Фильм представляет собой работы восьми мексиканских режиссеров, которые покажут самые жуткие истории, связанные с обычаями и легендами этой страны. Такой Мексику мы еще не видели: гоблины, призраки, шаманы, ритуальные жертвоприношение ацтеков.

Пираньи 3D

20 тысяч подростков курортного городка у озера Виктория готовятся к празднованию ежегодного праздника начала лета. Но ночное землетрясение высвобождает сотни тысяч доисторических пираний прямо накануне торжества. Очаровательная шериф, ее подчиненные-полицейские и доктор Горден Рэйбэнкс решают сделать все, чтобы веселый праздник молодежи в озере не превратился в кровавое пиршество. Но пираньи уже знают ответ, кто победит: молодость или многовековая жажда крови…

Сырое

В одной ветеринарной школе есть традиция — проводить ритуал поедания сырого мяса. Молодая вегетарианка, пересилив себя, проходит это испытание и понимает, что не может сопротивляться растущему желанию есть сырое мясо.

Зубы

В основе — миф о vagina dentata, вагине с зубами, перенесенный в американскую глухомань наших дней. Такую природную мутацию обнаруживает у себя прилежная и целомудренная школьница, когда во время первого секса нечаянно кастрирует и убивает своего бойфренда. Героиня не знает, что делать с собственной природой, но постепенно с ней примиряется. 

Пустота

Во время ночного патрулирования офицер полиции Дениел Картер находит раненого мужчину и доставляет его в больницу. Чтобы допросить пострадавшего, нужно ждать, когда тот придёт в себя, поэтому полицейский остается в больнице на ночь. А ночью начинает твориться сущее непотребство — медсестра срезает себе кожу с лица и убивает одного из больных, а здание больницы окружают люди в белых одеждах.

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