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Объявлен полный список номинантов кинопремии

Национальная киноакадемия Украины объявила номинантов национальной кинопремии Золота дзиґа

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Лидерами по количеству номинаций стали: Припутни режиссера Аркадия Непиталюка, Киборги режиссера Ахтема Сеитаблаева, Стрімголов режиссера Марины Степанской и Уровень черного режиссера Валентина Васяновича.

Победители будут объявлены 20 апреля на церемонии вручения наград второй национальной кинопремии Золота дзиґа.

Золота дзиґа – украинская национальная кинопремия, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.

Лучший фильм

Dzidzio Контрабас

Припутни

Уровень черного

Киборги

Стрімголов

Лучший документальный фильм

Дом "Слово"

Манливий, солодкий, без меж або пісні і танці про смерть

Дельта

Дикси Ленд

Лучший короткометражный игровой фильм

Выпуск'97

Сирень

Технический перерыв

Лучший анимационный фильм

Лабиринт

Хроники одного города

Причинная

Лучший композитор

Никита Моисеев (Стрімголов)

Антон Байбаков (Дикси Ленд)

Алла Загайкевич (Дом "Слово")

Лучший режиссер-постановщик

Сергей Лозница (Кроткая)

Аркадий Непиталюк (Припутни)

Валентин Васянович (Уровень черного)

Лучший актер в главной роли

Дмитрий Хомяк (Припутни)

Вячеслав Довженко (Киборги)

Михаил Хома (Dzidzio Контрабас)

Лучшая актриса в главной роли

Елена Узлюк (Припутни)

Даша Плахтий (Стрімголов)

Лилия Яценко (Чужая молитва)

Лучший актер второго плана

Виктор Жданов (Киборги)

Олег Мосийчук (Стрімголов)

Яков Ткаченко (Припутни)

Лучшая актриса второго плана

Римма Зюбина (Межа)

Нина Набока (Припутни)

Лариса Руснак (Стрімголов)

Лучший оператор-постановщик

Валентин Васянович (Уровень черного)

Юрий Король (Киборги)

Александр Рощин (Припутни)

Лучший художник-постановщик

Евгения Лисецкая (Припутни)

Владислав Одуденко (Уровень черного)

Шевкет Сейдаметов (Киборги)

Лучший сценарист

Валентин Васянович (Уровень черного)

Наталья Ворожбит (Киборги)

Сергей Лозница (Кроткая)

Аркадий Непиталюк, Роман Горбик (Припутни)

Лучший художник по гриму

Татьяна Герлак (Припутни)

Елена Ходос (Стрімголов)

Лилиана Хома (Киборги)

Лучший художник по костюмам

Марина Коломиец (Припутни)

Надежда Кудрявцева (Киборги)

Светлана Симонович (Червоный)

Лучший звукорежиссер

Антон Бржестовский (Киборги)

Сергей Степанский (Стрімголов)

Сергей Степанский (Уровень черного)