Объявлены номинанты национальной кинопремии Золота дзиґа
Национальная киноакадемия Украины объявила номинантов национальной кинопремии Золота дзиґа
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Лидерами по количеству номинаций стали: Припутни режиссера Аркадия Непиталюка, Киборги режиссера Ахтема Сеитаблаева, Стрімголов режиссера Марины Степанской и Уровень черного режиссера Валентина Васяновича.
Победители будут объявлены 20 апреля на церемонии вручения наград второй национальной кинопремии Золота дзиґа.
Золота дзиґа – украинская национальная кинопремия, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.
- Лучший фильм
Dzidzio Контрабас
Припутни
Уровень черного
Киборги
Стрімголов
- Лучший документальный фильм
Дом "Слово"
Манливий, солодкий, без меж або пісні і танці про смерть
Дельта
Дикси Ленд
- Лучший короткометражный игровой фильм
Выпуск'97
Сирень
Технический перерыв
- Лучший анимационный фильм
Лабиринт
Хроники одного города
Причинная
- Лучший композитор
Никита Моисеев (Стрімголов)
Антон Байбаков (Дикси Ленд)
Алла Загайкевич (Дом "Слово")
- Лучший режиссер-постановщик
Сергей Лозница (Кроткая)
Аркадий Непиталюк (Припутни)
Валентин Васянович (Уровень черного)
- Лучший актер в главной роли
Дмитрий Хомяк (Припутни)
Вячеслав Довженко (Киборги)
Михаил Хома (Dzidzio Контрабас)
- Лучшая актриса в главной роли
Елена Узлюк (Припутни)
Даша Плахтий (Стрімголов)
Лилия Яценко (Чужая молитва)
- Лучший актер второго плана
Виктор Жданов (Киборги)
Олег Мосийчук (Стрімголов)
Яков Ткаченко (Припутни)
- Лучшая актриса второго плана
Римма Зюбина (Межа)
Нина Набока (Припутни)
Лариса Руснак (Стрімголов)
- Лучший оператор-постановщик
Валентин Васянович (Уровень черного)
Юрий Король (Киборги)
Александр Рощин (Припутни)
- Лучший художник-постановщик
Евгения Лисецкая (Припутни)
Владислав Одуденко (Уровень черного)
Шевкет Сейдаметов (Киборги)
- Лучший сценарист
Валентин Васянович (Уровень черного)
Наталья Ворожбит (Киборги)
Сергей Лозница (Кроткая)
Аркадий Непиталюк, Роман Горбик (Припутни)
- Лучший художник по гриму
Татьяна Герлак (Припутни)
Елена Ходос (Стрімголов)
Лилиана Хома (Киборги)
- Лучший художник по костюмам
Марина Коломиец (Припутни)
Надежда Кудрявцева (Киборги)
Светлана Симонович (Червоный)
- Лучший звукорежиссер
Антон Бржестовский (Киборги)
Сергей Степанский (Стрімголов)
Сергей Степанский (Уровень черного)