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Фильмы Netflix не могут участвовать в конкурсе

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили, что фильмы, созданные платформой Netflix, больше не смогут принимать участие в конкурсной программе. По словам Тьерри Фремо, главы фестиваля, Netflix сможет показывать фильмы, но вне конкурсной программы.

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Организаторы приняли такое решение, после того, как в прошлом году столкнулись с массовой критикой из-за допуска к участию фильмов Окча и Историю семи Майровиц. Премьера кинолент состоялась на стриминговом сервисе, а не в кинотеатре. Организаторы надеялись, что Netflix изменит стратегию и сможет принять условия фестиваля, однако этого не произошло.

В результате, Тьери Фремо принял решение запретить фильмам Netflix участвовать в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Таким образом, киноленты не могут претендовать на награды фестиваля. “История кино и история интернета – это разные вещи”, - отметил Фремо.