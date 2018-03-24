Первый взгляд. Как выглядит Том Харди в роли Аль Капоне
Харди в роли гангстера
Том Харди сыграет гангстера в заключении/EPA/UPG
Читай также: Джеймс МакЭвой рассказал о продолжении триллера Сплит
Актер Том Харди опубликовал в Instagram снимок со съемок фильма Фонзо, где он играет самого Аль Капоне.
Картина расскажет об Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишенный былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжелом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершенных по его приказам на чикагских улицах.
Дата релиза фильма пока неизвестна.