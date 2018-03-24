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Первый взгляд. Как выглядит Том Харди в роли Аль Капоне

Харди в роли гангстера
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Том Харди сыграет гангстера в заключении
Том Харди сыграет гангстера в заключении
/EPA/UPG

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Актер Том Харди опубликовал в Instagram снимок со съемок фильма Фонзо, где он играет самого Аль Капоне.

Картина расскажет об Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишенный былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжелом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершенных по его приказам на чикагских улицах.

 

Chasing Fonzo...🔥🙏🌅🇺🇸🌠🌠🌠🌠😇😇😇😇

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

Дата релиза фильма пока неизвестна.

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