Первый взгляд. Как выглядит Том Харди в роли Аль Капоне

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Том Харди сыграет гангстера в заключении /EPA/UPG

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Актер Том Харди опубликовал в Instagram снимок со съемок фильма Фонзо, где он играет самого Аль Капоне.

Картина расскажет об Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишенный былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжелом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершенных по его приказам на чикагских улицах.

Chasing Fonzo...🔥🙏🌅🇺🇸🌠🌠🌠🌠😇😇😇😇 Публикация от Tom Hardy (@tomhardy) 24 Мар 2018 в 10:55 PDT

Дата релиза фильма пока неизвестна.