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Мир Дикого Запада выйдет 27 апреля /HBO

Продюсер сериала Мир Дикого Запада Джонатан Нолан раскрыл подробности второго сезона. Действие будет происходить за пределами парка Westworld.

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Как рассказывает Нолан, второй сезон будет посвящен войне между роботами и их создателями, а также события будут разворачиваться за пределами парка. Он также рассказал, что будут показаны аналогичные парки, где воссозданы другие эпохи.

Новый сезон также обещает быть богатым на флешбэки, которые расскажут о прошлом Джеймса Деллоса и Роберта Форда – владельцев корпорации Delos. Более того, зрители узнают о тайных намерениях создателей парков.

Премьера второго сезона состоится 27 апреля.