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Фильм о Подольском мосту примет участие в фестивале /wikimedia commons

Украинский фильм о столице Киевский фильм. Первый эпизод режиссера Алексея Радинского примет участие в фестивале короткометражного кино в Оберхаузене, Германия

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Кинолента снята в формате кинонаблюдения. Она рассказывает историю Подольского моста, строительство которого началось в 1993 году. На сегодняшний день он стал одним из самых дорогих мостов для города и одним из самых известных долгостроев в мире.

Как отмечает режиссер, в этом фильме показана повседневная жизнь моста. Несмотря на его состояние, мост часто используют по назначению, рискуя жизнью, также здесь проходят съемки и многие экстремалы нашли здесь развлечения.

Кроме короткометражки о Подольском мосту, за побуду будут бороться 52 фильма из разных стран.