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Дэдпул 2 выйдет 17 мая /20th Century Fox

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала новый трейлер комедийного боевика Дэдпул 2.

Фильм расскажет продолжение истории наемного убийцы Уэйда Уилсона, который взял себе имя Дэдпул. Болтливый киллер, вооруженный сверхсилой начинает новую охоту. Много кровавых приключений, приправленных нестандартным юмором главного героя.

Напомним, что ранее финальный тестовый показ Дэдпул 2 получил наивысшие оценки. Кинолента набрала 98 баллов из 100.