Чарли Брукер объявил старт съемок пятого сезона Черного зеркала
Хорошие новости
Пятый сезон находится в производстве/Netflix
Писатель и сценарист Чарли Брукер объявил старт съемок пятого сезона антиутопического сериала Черное зеркало.
Читай также: Названы исполнители главных ролей в спин-оффе Людей в черном
В одном из интервью Брукер рассказал, что в данное время идут съемки первого эпизода. “Как только мы закончим работу над первым сюжетом, мы приступим к съемкам второго эпизода”, - прокомментировал сценарист.
Напомним, что ранее Телеканал Netflix анонсировал пятый сезон сериала Черное зеркало коротким тизером. В 17-секундном ролике показаны кадры из предыдущих серий и слоган “Будущее будет более светлым, чем когда-либо”.
Дата выхода и количество эпизодов пока неизвестны.