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Чарли Брукер объявил старт съемок пятого сезона Черного зеркала

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Пятый сезон находится в производстве
Пятый сезон находится в производстве
/Netflix

Писатель и сценарист Чарли Брукер объявил старт съемок пятого сезона антиутопического сериала Черное зеркало.

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В одном из интервью Брукер рассказал, что в данное время идут съемки первого эпизода. “Как только мы закончим работу над первым сюжетом, мы приступим к съемкам второго эпизода”, - прокомментировал сценарист.

Напомним, что ранее Телеканал Netflix анонсировал пятый сезон сериала Черное зеркало коротким тизером. В 17-секундном ролике показаны кадры из предыдущих серий и слоган “Будущее будет более светлым, чем когда-либо”.

Дата выхода и количество эпизодов пока неизвестны.

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