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Роберт Дауни младший назвал любимую сцену из фильма /Marvel Studio

Актер Роберт Дауни младший, исполняющий роль Железного человека, рассказал о своей любимой сцене из предстоящего фильма Мстители: Война бесконечности.

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В интервью одному из изданий актер признался, что его любимую сцену поклонники могли наблюдать в трейлере к фильму. “Я обожаю этот момент, когда грубый Тор поворачивается и спрашивает: “А вы кто, ребята? ” и тут показывают Стражей галактики. Я просто покорен. Если бы весь третий фильм состоял только с этой сцены, я был бы не против”, - рассказал Дауни младший.

Напомним, что фильм Мстители: Война бесконечности выйдет на экраны 3 мая.