Поделись







Стартовали съемки второго сезона Большой маленькой лжи /НВО

Читай также: Мерил Стрип снимется во втором сезоне Большой маленькой лжи

Актриса Риз Уизерспун, исполнительница одной из главных ролей в сериале Большая маленькая ложь, опубликовала снимок со съемок второго сезона. На фото можно увидеть Уизерспун в роли Мадлен Маккензи, в компании актрисы Лоры Дерн (Рената Клейн). Героини сидят за столиком в кафе, которые было основным местом встреч в первом сезоне.

Напомним, что мини-сериал Большая маленькая ложь вышел в 2017 году. Он рассказывает о жизни пяти женщин и их семей в буржуазном городке у океана. В главных ролях снялись: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лора Дерн и Зои Кравиц. Выход второго сезона намечен на 2018 год.