Из актера в продюсеры

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Майкл Б. Джордан станет продюсером /EPA/UPG

Актер Майкл Б. Джордан, исполнивший роль злодея Киллмонгера в блкбастере Черная пантера, спродюсирует военную драму о Второй мировой войне Освободители.

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Фильм расскажет о 761-ом полке армии США – боевом подразделении, которое состояло только из афроамериканцев.

Сценарий написал Мэдисон Тернер, снявший На глубине 6 футов. Актерский состав пока не сообщается.

Напомним, что премьера Черной пантеры состоялась 15 февраля. Фильм признали одним из лучших в киновселенной Marvel.