Актер из Черной пантеры спродюсирует драму о Второй мировой войне
Из актера в продюсеры
Майкл Б. Джордан станет продюсером/EPA/UPG
Актер Майкл Б. Джордан, исполнивший роль злодея Киллмонгера в блкбастере Черная пантера, спродюсирует военную драму о Второй мировой войне Освободители.
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Фильм расскажет о 761-ом полке армии США – боевом подразделении, которое состояло только из афроамериканцев.
Сценарий написал Мэдисон Тернер, снявший На глубине 6 футов. Актерский состав пока не сообщается.
Напомним, что премьера Черной пантеры состоялась 15 февраля. Фильм признали одним из лучших в киновселенной Marvel.