Вышел трейлер биографической драмы с Мелиссой МакКарти
Комедийная актриса меняет амплуа
Мелисса МакКарти сыграла драматическую роль/Fox Searchlight Pictures - © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
Актриса Мелисса МакКартни снялась в главной роли биографической драмы Сможете ли вы меня простить.
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Кинолента основана на реальных событиях. Она рассказывает историю женщины по имени Израэль, которая когда-то была уважаемым биографом. Оказавшись без работы, она начинает зарабатывать на жизнь подделкой писем скончавшихся знаменитостей. Когда фальшивые письма начинают вызывать подозрение, она начинает воровать настоящие письма из архивов библиотек и продавать через скупщика. Однажды, на ее след выходит ФБР.
В фильме также снялись: Ричард Э. Грант, Джейн куртин, Дженнифер Уэстфелд и другие. Премьера состоится в октябре этого года.