Переключиться на мобильную версию

Вышел трейлер биографической драмы с Мелиссой МакКарти

Комедийная актриса меняет амплуа
Поделись

Мелисса МакКарти сыграла драматическую роль
Мелисса МакКарти сыграла драматическую роль
/Fox Searchlight Pictures - © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

Актриса Мелисса МакКартни снялась в главной роли биографической драмы Сможете ли вы меня простить.

Читай также: Франшиза Матрица может обзавестись новыми фильмами

Кинолента основана на реальных событиях. Она рассказывает историю женщины по имени Израэль, которая когда-то была уважаемым биографом. Оказавшись без работы, она начинает зарабатывать на жизнь подделкой писем скончавшихся знаменитостей. Когда фальшивые письма начинают вызывать подозрение, она начинает воровать настоящие письма из архивов библиотек и продавать через скупщика. Однажды, на ее след выходит ФБР.

В фильме также снялись: Ричард Э. Грант, Джейн куртин, Дженнифер Уэстфелд и другие. Премьера состоится в октябре этого года.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мелиса Маккарти драма Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь