Поделись







Мелисса МакКарти сыграла драматическую роль /Fox Searchlight Pictures - © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

Актриса Мелисса МакКартни снялась в главной роли биографической драмы Сможете ли вы меня простить.

Читай также: Франшиза Матрица может обзавестись новыми фильмами

Кинолента основана на реальных событиях. Она рассказывает историю женщины по имени Израэль, которая когда-то была уважаемым биографом. Оказавшись без работы, она начинает зарабатывать на жизнь подделкой писем скончавшихся знаменитостей. Когда фальшивые письма начинают вызывать подозрение, она начинает воровать настоящие письма из архивов библиотек и продавать через скупщика. Однажды, на ее след выходит ФБР.

В фильме также снялись: Ричард Э. Грант, Джейн куртин, Дженнифер Уэстфелд и другие. Премьера состоится в октябре этого года.