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Франшиза Матрица может получить новый фильм

Сценарист Зак Пенн планирует расширить вселенную Матрицы новыми фильмами. Кинокомпания Warner Bros. дала согласие на работу.

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По словам Пенна, он не собирается перезапускать трилогию, а лишь раскрыть новые грани, которым уделили не так много времени в оригинальных фильмах. “Сейчас я работаю над Матрицей. Я безумно хотел возродить эту франшизу и пока не могу разглашать подробности”, - отметил сценарист.

Напомним, что трилогия Матрица выходила с 1999 по 2013 годов. Все фильмы сняли братья Вачовски. В главных ролях снялись: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс Фишборн.