Франшиза Матрица может обзавестись новыми фильмами
Warner Bros. дала зеленый свет
Франшиза Матрица может получить новый фильм
Сценарист Зак Пенн планирует расширить вселенную Матрицы новыми фильмами. Кинокомпания Warner Bros. дала согласие на работу.
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По словам Пенна, он не собирается перезапускать трилогию, а лишь раскрыть новые грани, которым уделили не так много времени в оригинальных фильмах. “Сейчас я работаю над Матрицей. Я безумно хотел возродить эту франшизу и пока не могу разглашать подробности”, - отметил сценарист.
Напомним, что трилогия Матрица выходила с 1999 по 2013 годов. Все фильмы сняли братья Вачовски. В главных ролях снялись: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс Фишборн.