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Фильм выйдет 3 мая

Блокбастер Мстители: Война бесконечности бьет рекорды предпродаж билетов. Кинолента стала самой успешной среди фильмов, снятых по комиксам.

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Понадобилось всего шесть часов первых предпродаж, чтобы Мстители опередили предыдущих рекордсменов: Бэтмена против Супермена: На заре справедливости и Черную Пантеру на сервисе продажи билетов Fandango.

Отметим, что Мстители: Война бесконечности – самая масштабная кинолента Marvel, которая собрала всех героев киновселенной.

16 марта вышел второй трейлер киноленты, который за сутки собрал 19,5 млн просмотров.