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Империя наносит ответный удар стал лучшим фильмом Звездных войн /© Lucasfilm Ltd. & TM

Критики издания Esquire назвали лучший фильм саги Звездные войны. Им стал пятый эпизод под названием Империя наносит ответный удар, снятый Ирвином Киршнером в 1980 году. По мнению специалистов – это идеальный фильм Звездных войн, в котором герои олицетворяют лучшее, что есть у человечества.

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Кроме того, критики составили рейтинг всех фильмов саги. Второе место занял четвертый эпизод – Новая надежда. На третьем месте разместился восьмой эпизод – Последние джедаи. В первую пятерку также входят: Месть ситхов и спин-офф Изгой-один.

Во второй половине рейтинга разместились: Пробуждение силы, Возвращение джедая, Скрытая угроза. На последнем месте разместился второй эпизод – Атака клонов.