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Шайа ЛаБаф сыграет своего отца в биографическом фильме о себе

Актер расскажет о своей юности
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Шайа ЛаБаф снимет фильм о своей юности
Шайа ЛаБаф снимет фильм о своей юности
/EPA/UPG

Американский актер Шайа ЛаБаф написал сценарий биографического фильма о своей жизни. Проект называется Сладкий мальчик.

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Кинолента расскажет об отношениях актера с наркозависимым отцом, который дал сыну прозвище Сладкий мальчик.События будут разворачиваться в 2000-х годах, когда актер играл в сериале Зажигай со Стивенсами. Роль отца актера исполнит сам Шайа ЛаБаф, а роль актера – Лукас Хеджес (Манчестер у моря, Леди Берд).

Фильм снимет израильская режиссер-документалист Альма Харель. Исполнительным продюсером станет Фред Бергер (Ла-Ла-Ленд). Съемки начнутся в этом году.

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