Вышел первый трейлер фильма об отношениях Меган Маркл и принца Гарри
Королевская любовь
Фильм выйдет 13 мая/Кадр из фильма
Читай также: Объявлена дата выхода нового сериала с Бенедиктом Камбербэтчем
Телеканал Lifetime опубликовал первый трейлер фильма Гарри и Меган: История королевской любви. Кинолента расскажет историю знакомства пары, развития их отношений и помолвки.
Напомним, что роли Меган Маркл и принца Гарри исполнили Париса Фитц-Хенли и Мюррей Фрейзер. Премьера фильма состоится 13 мая.
Ранее были опубликованы первые кадры из киноленты.