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Вышел первый трейлер фильма об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

Королевская любовь
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Фильм выйдет 13 мая
Фильм выйдет 13 мая
/Кадр из фильма

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Телеканал Lifetime опубликовал первый трейлер фильма Гарри и Меган: История королевской любви. Кинолента расскажет историю знакомства пары, развития их отношений и помолвки.

Напомним, что роли Меган Маркл и принца Гарри исполнили Париса Фитц-Хенли и Мюррей Фрейзер. Премьера фильма состоится 13 мая.

Ранее были опубликованы первые кадры из киноленты.

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