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Бенедикт Камбербэтч сыграл главную роль /Showtime

Канал Showtime объявил дату выхода нового сериала Патрик Мэлроуз с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Выход запланирован на 12 мая 2018 года.

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Сюжет сериала основан на книгах британского писателя Эдварда Сент-Обина о британском плейбое из аристократичной семьи. Он расскажет о жизни Мэлроуза от самого детства и жестокого обращения до взросления и увлечения психотропными препаратами.

Вместе с Бенедиктом Камбербэтчем снялись: Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон, Эллисон Уильямс и другие.