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Фильм выйдет 3 мая /Marvel Studio

В сети опубликовали новый трейлер блокбастера Marvel Мстители: Война бесконечности

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По сюжету киноленты, гроза галактики, космический тиран, безумный титан Танос нацелился на Землю. Его не волнуют потуги человеческих героев. Его цель — получить заветные камни бесконечности. С их помощью он, наконец, сможет принести мир во вселенную и уничтожить все живое.

В главных ролях снялись: Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Крис Пратт, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Чедвик Боузман и многие другие.

Премьера в Украине состоится 3 мая.