Стало известно, во сколько обойдется производство сериала Властелин колец
Крупная сумма для крупного проекта
На производство сериала потратят 500 млн долларов/Warner Brothers
Корпорация Amazon заплатит за производство двух сезонов сериала Властелин колец 250 млн долларов. Еще столько же придется потратить на продюсирование и маркетинг.
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Напомним, что основатель Amazon Джефф Безос вел переговоры с Warner Bros. Television несколько месяцев. Подробности касательно сюжета и актерского состава пока неизвестны, однако в корпорации заявили, что события будут разворачиваться до событий фильма Братство кольца.