Трейлер Фантастических зверей раскрыл тайну одного из персонажей
Первый трейлер фильма Фантастические звери: Преступления Гриндевальда раскрыл тайну одного из героев.
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Внимательным фанатам удалось рассмотреть подробности персонажа Маледикт, роль которой исполнила Клаудия Ким. Маледикт – носительница родового проклятия, которое должно обратить ее в животное.
Согласно теории поклонников саги, девушка превратится в змею. Первое, что свидетельствует в поддержку теории – костюм героини. Второе – в трейлере есть кадр из цирка Музей человеческих странностей. На фасаде цирка есть афиша с изображением змеи и подписью Маледикт.
Более того, некоторые фанаты утверждают, что Маледикт может в результате превратится в Нагайну – змею Волдеморта.
Напомним, что Фантастические звери: Преступления Гриндевальда выйдет в прокат 15 ноября.