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Хаяо Миядзаки снял новый мультфильм /EPA/UPG

Японский режиссер Хаяо Миядзаки снял первый за пять лет мультфильм. 14-минутный анимационный фильм Гусеница Боро расскажет о новорожденной гусенице и ее окружающем мире.

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Как рассказал Миядзаки, идея мультфильма родилась еще во времена обучения в школе. “Когда я узнал о фотосинтезе, я заинтересовался этим процессом. Мне стало интересно, может ли гусеница увидеть пузырьки воздуха и насколько ей вкусны листья”, - отметил режиссер.

Премьера мультфильма состоялась 15 марта в кинотеатре музея студии Гибли.

Отметим, что в 2017 году Миядзаки сообщил, что работает над новым полнометражным мультфильмом под названием Как поживаете?