Съемки начнутся уже в ближайшее время

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Дэнни Бойл снимет нового Бонда /EPA/UPG

Режиссер Дэнни Бойл согласился снимать 25-й фильм об агенте 007. По словам режиссера, он готов приступить к работе в ближайшее время.

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Дэнни Бойл также рассказал о том, что сейчас идет работа над сценарием. Главным сценаристом выступил Джон Ходж, который ранее работал над фильмами На игле, Пляж и Транс. “Надеюсь, мы начнем снимать через 6-7 недель. Новый Бонд может выйти уже в конце года”, - отметил режиссер.

Напомним, что роль Джеймса Бонда в последний раз исполнит Дэниэл Крейг.