Поделись







В трейлере обнаружили сюжетный ляп /Warner Bros. Entertainment Inc.

Читай также: Режиссер Звездных войн заявил о попытке России повлиять на сценарий

В первом трейлере фильма Фантастические звери: Преступления Гриндевальда поклонники обнаружили серьезный киноляп

Фанатов саги возмутил эпизод с трансгрессированием героев в школу магии Хогвартс. Как пишут внимательные поклонники саги, в книгах Джоан Роулинг не единожды подчеркивала тот факт, что телепортироваться в школу разрешено только Дамблдору. Другие волшебники не имеют такого права и данный запрет не снимался никогда.

Напомним, что фильм Фантастические звери: Преступления Гриндевальда выйдет на экраны 15 ноября.