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В трейлере Фантастических зверей обнаружили серьезный киноляп

Фанатов не проведешь
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В трейлере обнаружили сюжетный ляп
В трейлере обнаружили сюжетный ляп
/Warner Bros. Entertainment Inc.

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В первом трейлере фильма Фантастические звери: Преступления Гриндевальда поклонники обнаружили серьезный киноляп

Фанатов саги возмутил эпизод с трансгрессированием героев в школу магии Хогвартс. Как пишут внимательные поклонники саги, в книгах Джоан Роулинг не единожды подчеркивала тот факт, что телепортироваться в школу разрешено только Дамблдору. Другие волшебники не имеют такого права и данный запрет не снимался никогда.

Напомним, что фильм Фантастические звери: Преступления Гриндевальда  выйдет на экраны 15 ноября. 

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