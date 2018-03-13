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Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне показали, как тренируются для фильма Крид 2

Серьезные тренировки серьезных мужчин
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Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне поделились спортивными упражнениями
Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне поделились спортивными упражнениями
/EPA/UPG

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60-летний Дольф Лундгрен и 71-летний Сильвестр Сталлоне показали, как тренируются для фильма Крид 2. Съемки стартуют через несколько месяцев.

Сталоне поделился коротким роликом в Instagram, где выполняет подтягивания с дополнительным весом в 45 кг. “Еще одно просто упражнение! Вы настолько стары, насколько сами себя чувствуете”, - прокомментировал Сталлоне.

В свою очередь Лундгрен опубликовал 6-минутный ролик, где максимально показал ежедневные упражнения с персональным тренером. Отметим, что шесть месяцев назад актер перенес операцию по замене тазобедренного сустава.

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