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Генерал Хакс очень понравился россиянам /Lucasfilm Ltd.

Режиссер Звездные войны: Последние джедаи Райан Джонсон рассказал о попытке россиян повлиять на сюжет фильма. Об этом Джонсон рассказал в документальном фильме Режиссер и джедаи.

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По словам Джонсона, в соцсетях наблюдалось массовое “наводнение” хэштега #HuхLive. Таким образом, многочисленные боты хотели не допустить гибели генерала Хакса в новой части трилогии.

“IP-адреса ботов были отмечены, как ороссийские. Это невероятно, но все эти аккаунты совершали скоординированные действия. Сотни аккаунтов”, - отметил режиссер.

Генерал Хакс – командир космической базы Старкиллер, один из руководителей операции по уничтожению Новой Республики. Его роль исполнил Донал Глисон. Впервые он появился в седьмом эпизоде – Звездные войны: Пробуждение силы.