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Баффи может вернуться на экраны /Entertainment Weekly

Студия 20th Century Fox Television заявила о намерении возобновить сериал Баффи — истребительница вампиров

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Как объяснил глава студии Гэри Ньюман, планируется именно возобновление, а не презапуск. Студия намерена собрать оригинальный актерский состав, переосмыслить персонажей и добавить разнообразия. Главным условием перезапуска является работа в проекте шоураннера сериала Джосса Уидона.

“Мы давно говорили об этом с коллегами. Джосс Уидон – один из самых талантливых авторов, с которыми мы работали. Когда он решит, что время пришло – мы с удовольствием примемся за работу”, - отметил Ньюман.

Отметим, что скоро выйдет новый комикс о Баффи от Джосса Уидона. Возможно, именно он даст толчок к написанию нового сценария.