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Руководство канала HBO рассказало о финале Игры престолов

Конец будет очень неожиданным
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Финал сериала обещает быть шокирующим
Финал сериала обещает быть шокирующим
/НВО

Старший вице-президент канала HBO Франческа Орси рассказала о финале сериала Игра Престолов. Она уверяет, что события будут очень зрелищными, но вместе с тем погибнет множество персонажей.

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“Это было очень мощным событием в нашей карьере. Никто из актеров не видел сценарий полностью, но, по мере прочтения, они понимают, что их герои гибнут”, - говорит Франческа Орси.

По ее словам, когда руководство канала прочитало сценарий до конца, все присутствующие со слезами на глазах стоя аплодировали на протяжении 15 минут.  

Напомним, что финальный сезон выйдет в 2019 году. По словам телеканала, необходимо много времени, чтобы завершить монтаж и создание визуальных эффектов.  

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