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Мадонна снимет еще один фиьм /EPA/UPG

Певица Мадонна займется производством фильма о балерине, заняв режиссерское кресло.

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Согласно сюжету, фильм расскажет историю жизни американской темнокожей балерины Микаэлы Де Принс, которая прошла путь от бедной сироты из Сьерра Леоне до всемирно известной звезды балета.

Как прокомментировала свое решение Мадонна, история балерины созвучна ее жизни, поэтому для нее особая честь рассказать ее на экране.

Отметим, что киностудия MGM выкупила права на экранизацию мемуаров Де Принс в 2015 году, однако только сейчас готова запустить фильм в производство. Сценарий напишет Камилла Блэкетт (Молокососы, Трудности ассимиляции).