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Эмили Блант исполнила главную роль /Paramount Pictures.

Фильм ужасов Тихое место с Эмили Блант в главной роли получил самые высокие оценки критиков во время спецпоказа. Таким образом, рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 100% на основе 22 положительных отзывов и ни одного негативного.

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Некоторые критики отметили, что Тихое место – “редкая вещь: фильм ужасов от крупной студии, сочетающий в себе глубокую концепцию с по-настоящему пугающими элементами “.

Тихое место – режиссерский дебют актера Джона Красински. Фильм рассказывает о семье, которая выжила после апокалипсиса и живет в доме посреди леса, скрываясь от слепых монстров, у которых безупречный слух. Пара воспитывает двоих детей и ожидает третьего. Теперь им придется придумать, как сохранить новорожденному жизнь в условиях, когда нельзя произносить ни звука.

Премьера в Украине запланирована на 5 апреля.