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В Киеве проходят съемки китайского сериала

В столицу приехала команда из 100 человек
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В Киеве снимают сериал
В Киеве снимают сериал
/Firework Group

В Киеве проходят съемки китайского сериала Золотой глаз. Съемки продлятся в столице до 17 марта.

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Организатором съемок выступила крупнейшая в Китае онлайн теле- и видео платформа iQIYI. Специально для съемок в Украину прибыли более 100 человек, которые работают под руководством китайского режиссера Лина Нана.

Главную роль в сериале исполняет солист корейско-китайской группы ЕХО Чжан Исин. Он играет работника ломбарда по имени Лей, который приобрел после аварии супер-способности в определении подлинности антиквариата. Так же в главных ролях снимаются известные китайские актеры Ван Цзысюань, Ши Чжаоки, Чжан Фан и другие.

Премьера сериала ожидается летом 2018 года.

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