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Николь Кидман вновь снимется в сериале /EPA/UPG

Николь Кидман сыграет медика в новом сериале HBO The Undoing (Разрушение). Актриса также выступит продюсером проекта.

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Сюжет сериала основан на романе Джин Ханфф Корелиц Ты должна была знать, написанном в 2014 году. Грейс Сакс – успешный психотерапевт из Нью-Йорка. У нее прекрасный муж и сын. Она публикует свою первую книгу, однако после ее выхода героиню настигает не успех, а болшие проблемы. В результате, она должна начать жизнь заново.

Над проектом будет работать сценарист Дэвид Э. Келли и продюсер Бруна Папандреа, которые работали над Большой маленькой ложью. Дата выхода пока не сообщается.