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Шоу могут закрыть

Компания Amazon намерена закрыть программу The Grаnd Tour после третьего сезона. Руководство не собирается продлевать контракт.

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Согласно контракту между компанией и ведущими шоу, подписанному в 2015 году, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй должны были снять 36 эпизодов. Далее Amazon не намерен снимать четвертый сезон.

Как сообщают западные СМИ, нет причин думать, что будет сниматься новый сезон, ведь контракт никто не продлевал. Что будет по завершению съемок – неизвестно.

Отметим, что третий сезон The Garnd Tour выйдет на экраны 30 ноября.