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Мультфильм выйдет в 2018 году / Illumination

Первый трейлер мультфильма Гринч стал хитом сети, собрав за пять дней восемь миллионов просмотров на Youtube.

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Мультфильм Гринч – это экранизация книги Доктора Сьюза Как Гринч украл Рождество и ремейк одноименного фильма с Джимом Керри в главной роли.

Как порядочный интроверт, Гринч живет в темной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, все украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год. Гринча озвучил Бенедикт Камбербэтч.