Джон Траволта снимется в фильме солиста Limp Bizkit
Дата релиза не сообщается
Джон Траволта снимется в новом фильме/EPA/UPG
Голливудский актер Джон Траволта снимется в фильме солиста Limp Bizkit Фреда Дерста. Кинолента расскажет о ранних годах жизни музыканта.
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Джон Траволта сыграет персонажа Муса – сумасшедшего киномана, который одержим актером из боевиков. В итоге одержимость превратилась в идею убийства.
Сценарий написал Фред Дерст. В его основу он положил историю из собственной жизни и превратил ее в триллер. Когда-то Дерста тоже преследовал ненормальный поклонник. Соавтором выступил Дэйв Бекерман.
Съемки фильма стартуют этим летом. Дата релиза не сообщается.