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Джон Траволта снимется в новом фильме /EPA/UPG

Голливудский актер Джон Траволта снимется в фильме солиста Limp Bizkit Фреда Дерста. Кинолента расскажет о ранних годах жизни музыканта.

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Джон Траволта сыграет персонажа Муса – сумасшедшего киномана, который одержим актером из боевиков. В итоге одержимость превратилась в идею убийства.

Сценарий написал Фред Дерст. В его основу он положил историю из собственной жизни и превратил ее в триллер. Когда-то Дерста тоже преследовал ненормальный поклонник. Соавтором выступил Дэйв Бекерман.

Съемки фильма стартуют этим летом. Дата релиза не сообщается.