Вышел первый тизер фильма о Сильвио Берлускони
Кинолента о скандальном политике
О Сильвио Берлускони сняли фильм/EPA/UPG
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Universal Pictures опубликовала первый тизер киноленты lʼoro (Золото) Паоло Соррентино об итальянском политике Сильвио Берлускони.
Режиссер Соррентино планирует показать мир политика и медиамагната без купюр. Фильм будет содержать кадры из частных вечеринок на виллах екс-премьера Италии и развод со второй женой Вероникой Ларио. Главную роль исполнит Тони Сервилло.