Кристен Уиг снимется в Чудо-женщина 2
Сиквел выйдет на экраны 13 декабря 2019 года
Кристен Уиг снимется в сиквеле/EPA/UPG
Актриса Кристен Уиг официально подтвердила свое участие в сьемках сиквела супергройского блокбастера Чудо-женщина. Уиг сыграет соперницу принцессы Дианы – Гепарду.
Читай также: Вышел второй трейлер драмы Талли с Шарлиз Терон
Главную роль супергероини вновь сыграет Галь Гадот, а режиссером выступит Патти Дженкинс. Сиквел выйдет на экраны 13 декабря 2019 года.
Напомним, что вторая часть фильма Чудо-женщина станет первым фильмом, снятым согласно рекомендациям Гильдии продюсеров США по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах.