Сиквел выйдет на экраны 13 декабря 2019 года

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Кристен Уиг снимется в сиквеле /EPA/UPG

Актриса Кристен Уиг официально подтвердила свое участие в сьемках сиквела супергройского блокбастера Чудо-женщина. Уиг сыграет соперницу принцессы Дианы – Гепарду.

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Главную роль супергероини вновь сыграет Галь Гадот, а режиссером выступит Патти Дженкинс. Сиквел выйдет на экраны 13 декабря 2019 года.

Напомним, что вторая часть фильма Чудо-женщина станет первым фильмом, снятым согласно рекомендациям Гильдии продюсеров США по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах.