Переключиться на мобильную версию

Кристен Уиг снимется в Чудо-женщина 2

Сиквел выйдет на экраны 13 декабря 2019 года
Поделись

Кристен Уиг снимется в сиквеле
Кристен Уиг снимется в сиквеле
/EPA/UPG

Актриса Кристен Уиг официально подтвердила свое участие в сьемках сиквела супергройского блокбастера Чудо-женщина. Уиг сыграет соперницу принцессы Дианы – Гепарду.

Читай также: Вышел второй трейлер драмы Талли с Шарлиз Терон

Главную роль супергероини вновь сыграет Галь Гадот, а режиссером выступит Патти Дженкинс. Сиквел выйдет на экраны 13 декабря 2019 года.

Напомним, что вторая часть фильма Чудо-женщина станет первым фильмом, снятым согласно рекомендациям Гильдии продюсеров США по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Чудо-женщина Кристен Уиг Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь