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6 февраля прошел успешный запуск ракеты

Во время конференции SXSW Илон Маск показал ролик о запуске ракеты Falcon Heavy. Над ним работал сценарист Интерстеллара Джонатан Нолан.

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В двухминутном ролике показан процесс подготовки к запуску ракеты на борту с автомобилем Tesla, который состоялся в феврале. Также, в него вошли кадры, которые остались без внимания во время живой трансляции. Саундтреком для фильма была выбрана песня Дэвида Боуи – Life on Mars.

В сети ролик опубликовал Илон Маск, подписав: “Нельзя жить, постоянно решая какие-то проблемы. В жизни должны быть вдохновляющие вещи, ради которых вы заходите просыпаться по утрам”.

Напомним, что 6 февраля Илон Маск совершил успешный тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Данная миссия стала революционной в освоении космоса, поскольку ракета Heavy стала самой мощной и может выводить в космос груз в несколько тонн.