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Юэн МакГрегор исполнил главную роль /Кадр из фильма

Disney опубликовал первый трейлер фильма Кристофер Робин о Винни Пухе. Главную роль исполнил Юэн МакГрегор.

В детстве Кристофер Робин играл и гулял в чаще леса со своими друзьями Винни Пухом, Пятачком, осликом Иа и многими другими. Но с возрастом ему пришлось променять веселые приключения на семью и серьезную работу. Теперь друзья из прошлого должны вернуться, чтобы помочь Кристоферу и напомнить ему о веселом ребенке, спрятанном внутри каждого взрослого.

В главных ролях: Хейли Этвелл, Эван МакГрегор, Марк Гэтисс и другие. Премьера в Украине состоится 2 августа.